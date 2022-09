Jacques MIFSUD

De 1979 à 1987 : gardien de but De 1986 à 1987 : entraineur des gardiens de but

gardien de but

ASNL - Retraité de l'Education Nationale depuis Septembre 2021

Nancy

De 1987 à 2010 : entraineur des gardiens de but de l'Ecole de football et de Préformation De 2010 à Juin 2018 : entraineur des gardiens de but du Centre de Formation de l'AS NANCY LORRAINE. Janvier 2019 à Juin 2019 : entraineur des gardiens école de football ASNL. Août 2021 : entraineur des gardiens au FC PULNOY. Sept