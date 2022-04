Jacques SAJOUX

Hyeres

Après la formation à l'incorporation et la formation au centre ecole Aéro-Navale de Rochefort, j'ai été incorporé à la flottille 9F ( Breguet Alizé, lutte anti-sousmarine). Basée à Hyères, cette flotille a été embarquée sur le Clemenceau et sur le Foch dès sa mise en fonction. De bons souvenirs des croisières Rotterdam-Hambourg et Brest -Le quebec-Boston avec le Foch.