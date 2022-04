Jacques SCHNEIDER

Flace les macon

Avec quelques copains, nos parents, le maire Jules Révillon, M.Monvernay ( ex gardien de but à Nice), nous démarrons vers 1959 ( pas sûr de la date)le club Flacéen qui deviendra le RCF. Notre 1er terrain est un pré situé au Grand Four, sur la route de Sancé, prêté par Jules Révillon dont nous gardons tous un excellent souvenir , qui nous a toujours aidé, soutenu, conseillé.