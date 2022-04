Jaime CISCAR

C'était avant la fusion , les 1 ères années étaient conviviales ( foot avec les collègues, repas à l'extérieur) , puis le déménagement à Levallois , les changements de directions , les pertes ont provoqué la dégradation d'un point de vue professionnel et la montée du stress et des tensions, inexorablement des licenciements sont arrivés et ce fut le départ, la fin d'une époque...

Pref 93 - Urbaniste (Administratif)

Bobigny

Aucun regret lors de mon départ, l'hypocrisie a été le maître mot, heureusement , je suis parti en pouvant me regarder dans la glace et en conservant une conscience tranquille... Je ne suis pas fait pour être has been et fainéant, c'est dur de vieillir pour certains...