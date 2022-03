Janik LEUTLOFF

CETAIB - Apprenti (Technique) - Habsheim Apprenti BEP Électrotechnique Apprenti CAP Électricien Préparation et câblage de tableaux électrique d'appartement individuel. Mise en place d'équipement électrique de logement individuel et bâtiment industriel. Préparation et câblage de tableaux électrique de machines industriel et de leurs capteurs logique. 1993 - 1995

ALSAPROTEC - Apprenti (Commercial) - Habsheim Apprenti BAC Pro Commerce - 1997-1999 Apprenti BEP/CAP VAM(Vente Action Marchandise) - 1995-1997 Accueil et développement des relations clients sur le point de vente et restructuration de la mise en place des EPI (Equipements de Protection Individuel) Gestion autonome de la logistique, de préparation et d'expédition des commandes clients. Accueil et mise en stock des arrivages fournisseurs dans le

Adecco - Informaticien (Informatique) - MULHOUSE En Contrats de Qualification pour un BTS Action Commerce. Développement d'outils en base de donnée Microsoft Access. Prise en main des outils informatique Adecco et leurs déploiements en agences. Démonstration et configuration d'outils de gestion du personnel aux clients.

Direction régionale (Adecco) - Informaticien (Informatique) - SAINT QUENTIN FALLAVIER Chargée de Mission Informatique au services des agences ADECCO sur des questions informatique Terrain. Responsable des Technologies Clients sur l'ensemble des produits que Adecco mets à disposition des sociétés.