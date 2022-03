Instituteurs Mme ZAGALA en CP et CE1, M. François STAUB en CE2, CM1 et CM2. Classe verte à Wildersbach en juin 1965, classe de neige à Bachat-Bouloud (Chamrousse).

Schiltigheim

Certificat d'études en 1970, BEPC en 1971. Les professeurs qui m'ont le plus marqué: M. Olivier BONNEROT français et latin en 5ème et 4ème, Mme HOCHEREAU sciences naturelles de la 5ème à la 3ème, M. Geoffroy DAHL musique de la 6ème à la 3ème