magasinier prisonnier durant max 6 mois taulard par obligation,réformé le 18/09/89 la vie c'est pas là bas qu'on m'en a appris les ficelles des choses apprisent,la prison en folie,le dégout des militaires,le non usage d'une arme,et,et,et,surtout,connaitre des cons et savoir les reconnaitre

Bitche

1 ou 2 mois de classe ""formatrice"" et un deux trois on marche au pas...le pire de ""l'armée"" des cons ,des cons,des cons,que çà et çà se prend pour des rois mais bon faut croire que le galon fait l'hommes vérifié en dehors des enceintes,et mince,ce ne sont plus des hommes en dehors ! quel dommage de perdre son temps