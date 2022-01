La motte servolex

Sapeur-pompier à Dreamland, où tout est au mieux dans le meilleur des mondes !(Pangloss avait raison, il faut cultiver notre jardin et tout va beaucoup mieux!! Un an de jardinage, tension de nouveau à 12/7, urines claires, pas de surcharge hépatique, zygomatiques en plein régime, irascibilité au travail disparue). On continue le traitement docteur ???