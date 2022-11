Jean-Claude ACHARD

J'ai fait partie de ce club comme accompagnateur - sono (R8 bleue), oh! combien agréable avec toutes ces jolies filles. Le dirigeant était M. Zarfi et Mme Bonnefoy. Que du bonheur! J'ai quelques photos de cette belle époque, nous étions "jeune".

Lyon

Sa devise: LA SOLIDARITE ET LE TRAVAIL DE CHACUN AU PROFIT DE TOUS, trace le cadre de son action. BUTS DE LA F.N.O.M. : Défendre les intérêts moraux et sociaux des Officiers Mariniers en activité et en retraite, les veuves et veufs d'Officiers Mariniers. Maintenir et resserrer les liens de solidarité et de camaraderie qui unissent tous les marins.