Etude sur le terrain calcul des structures et plans des réseaux electriques de distribution (aériens à cette époque)

Etude sur le terrain calcul des structures et plans des réseaux electriques de distribution (toujours aériens)

Préparateur en fabrication : contrôle des plans des nouvelles installations, consultation des fabriquants, commande et réception des nouvelles machines.

Etude sur le terrain calcul des structures et plans des réseaux electriques de distribution aériens, sur façades et souterrains

SAELE - Directeur technique (Technique)

La rochelle

Démarche clientéle, Etude des réseaux Gaz et Electricité (aériens et souterrains), Calculs techniques, et plans.