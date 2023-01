The General Transport Int. - Commis et Adjoint en Douane (Administratif) - Paris Démarches administratives et douaniéres sur les gares , ports et aéroports,à voir des bateaux jeter l'ancre et les avions décoller,on fini par avoir envie d'y grimper et aller voir plus loin si le ciel est plus bleu..

DANZAS - Agent de Transit et Douane ferroviaire (Administratif) - Vallorbe Dedouanement et logistique dans une gare ferroviaire dans la montagne Suisse. Là c'était déjà le Dépaysement ,un air nouveau ,une autre façon d'entendre parler français (pas trop vite ,comme tout le reste).

Parsons Et Wittemore - Responsable logistique ,transport,Douane (Administratif) - Mostaganem Chargé de l'importation et la logistique du matériel destiné à la remise en état d'une usine de pâte à papier(SONIC),intervention sur les ports d'Oran et Alger les aéroports (es Senia,Dar el Beida),démarches auprés des ministéres à Alger.Là le ciel était vraiment bleu,j'ai visité et aimé ce pays du bas en haut ,et de long en large ; tiens une autre façon d'entendre parler français

Bechtel Int.inc. - Chargé du Cargo fret aerien (Administratif) - Bethioua Un gout de "revenez'y"aprés quelques semaines dans la grisaille parisienne,me revoilà sur les Ports de la Méditerranée dans une structure et organisation américaine qui s'est mise en tête de batir un complex de liquéfaction de gaz ,prés d'Arzew, le GNL1;un camp et un site de plus de 2000 personnes ,les pyramides quoi ! Trente huit nationalités différentes des expatriés,venant des 5 continents

El Paso Natural Gas - Juriste ,Législation douaniére USA -Algerie (Juridique) - Houston juriste en legislation douaniére,organisation ,codification ,et traduction de plus de 30000 items destinés à l'entretien de l'usine de gaz SONATRACH, contruite par Bechtel en Algerie.Au milieu des grattes ciel ,je me sens tout petit mais je m'échappe passe mes repos en Californie où j'ai de la famille ;je vois aussi la Louisiane où j 'entend une autre musique quand on me parle dans notre langu

S.a.t.a. - Responsable d'agence de Fret Aérien (Administratif) - Port gentil En charge de créer et developper une agence de Fret aérien sur l'aéroport de Port Gentil, j'étrenne les lieux avec huit employés locaux,ils seront une trentaine huit ans aprés ,pour faire fonctionner cette entité aérienne principalement au service des Ste de recherches et d'exploitations Pétrolieres. Une belle école de vie ,une expérience inoubliable dans un pays merveilleux

