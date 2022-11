A l'école maternelle, qui se trouvait à l'époque à l'angle des rues Anatole France et du Quatorze juillet (rue des Frères Jamain maintenant).

Tonnay charente

Du CP à la La Classe de CM2, avec tour à tour Mme Charron, Mme Guilbon, Mme Jaussiaume, M. Fougereuse (un fou de foot) et M. Charles Marchais (lui c'était plutôt le rugby, il jouait au S A Rochefort) Le lundi, il arrivait souvent cassé et en vélo depuis Rochefort. Je l'ai revu des années plus tard toujours aussi souriant.