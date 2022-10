- Chef de station Radio - 1972 : BMP1 Radio - 1974 : CT1 Gérant Cercle-Mess - Sergent-Chef le 01/07/1974 - 1975 : CT2 Gérant Cercle Mess - 1975 : Sous-Officier de carrière - 1975 : BREVET DE CHEF DE SECTION - Responsable Restauration (1973-1975 : Gérant-Adjoint Cercle Mess S/O ; 1975 - 1977 : Gérant Mess Officiers)

Landau in der pfalz

Responsable Restauration : Conception et utilisation d'un logiciel de Comptabilité et Gestion sur "Commodore 64" - Lettre félicitations Cel Fédérich (CDC) - 1981 : CM2 - 1982 : BMP2 Gérant Cercle-Mess 1982 : ADJUDANT

Laval

Responsable Restauration (Conception et mise en place d'un logiciel de Gestion et comptabilité pour toutes les activités du Cercle-Mess de Laval et du Mess Officiers de Tours) - 1987 : MEDAILLE DE LA DEFENSE NATIONALE - 1988 : ADJUDANT-CHEF - 1989 : DQS Restauration - Lettre félicitations Cel Moguen (CDC) - Lettre félicitations Cel Lasserre (Cdt d'Armes)