Jean ESTEVEZ

HBL - Contremaître (Production) - Merlebach 1976 OQM au lavoir La Houve puis au lavoir DeVernejoul, j'ai été militant et délégué CGT, secrétaire suppléant du CE des HBL, 1997 formation de contremaitre et ma mutation au lavoir de Freyming ou j'ai terminé Adjoint au Chef de Service, j'ai terminé ma carrière au BASA à m'occuper du démantèlement du lavoir de Freyming et ensuite de celui de DeVernejoul, triste la fin mais ainsi va la vie...

Hbl Lavoir De La Houve - Mécanicien d'entretien (Production) - Creutzwald Embauché en juillet 1976 et jusqu'à la fermeture du lavoir en 1985 et la mutation au lavoir de DeVernejoul.......Une vieille installation et de bons souvenirs même dans la galère du gel du carboduc....

HBL LA HOUVE - Ouvrier (Production) - Creutzwald Ouvrier (OQM) au lavoir de La Houve et ensuite au lavoir de DeVernejoul, engagé syndicalement à la CGT de 1980 à 1990 j'y ai cumulé différents mandats syndicaux, de simple délégué à Secrétaire du C.E.

Hbl/charbonnages De France - Contremaître (Production) - Freyming merlebach Adjoint au Chef de service du lavoir de Freyming, j'ai assuré le dernier lavage du charbon extrait du Puits Vouters avec la meilleur équipe qui soit....

La Houve H B L - Ouvrier (Production) - Creutzwald Mécanicien au lavoir de La Houve et ensuite au lavoir de De Vernejoul. Syndicaliste CGT et Secrétaire du CE de La Houve et Secrétaire Adjoint du Comité d'Entreprise des Houillères du Bassin de Lorraine de 87 à 90. Démission de mes mandats syndicaux en 90, en 1997 j'effectue une formation de contremaître et je suis muté au lavoir de Freyming........

Syndicat Cgt Mines - Militant syndical (Autre) - Freyming merlebach

Hbl La Houve Lavoir De Vernejoul - Chef d'équipe mécanique (Production) - Porcelette De la mise en service en 1985 à ma mutation au lavoir de Freyming en 1997, avec une période d'absence de quelques années (1987-1990), ma période syndicale à la CGT comme secrétaire suppléant du CE des HBL.