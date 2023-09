Meaux

Gardien de but des poussins aux séniors. Tout comme mon pote d'alors F. Jeannel, j'ai gagné toutes les coupes 77 N dans toutes les catégories d'age. J'ai eu la chance d'intégrer le groupe D3 lors des entrainements et ai participé à quelques matches de championnat (blessures du titulaire > E. Ducy puis M. Levy) notamment à Grimonprez Jooris ou à la Meinau. J'ai également cotoyé F. Leboeuf et .