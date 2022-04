Jean GIBOUT

Base Aérienne De St Dizier - Technicien aéronautique (Technique) - Saint dizier Affecté à L'escadron de bombardement 2/94 (Mirage 4) après ma sortie de l'école de ROCHEFORT, j'assurais l'entretien Radio de ces avions.

Thomson-csf Rcm - Agent Technique Position 2 (Technique) - Malakoff Ingénieur d’études Electronique - Brouilleur RADAR - Alimentation pour Sous Marin - Récepteur Aviation

CONTROL DATA PARIS - Ingénieur de maintenance Ordinateur (Informatique) - Paris Ingénieur de maintenance sur les ordinateurs de Control Data (Cyber 6XXX,7XXX) et périphériques Séjour en Chine de 1 an pour assistance technique et formation des Chinois aux produits Control Data, ainsi que la programmation en Assembleur.

DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE - FORMATEUR Informatique Hard/Soft) (Informatique) - Evry Formateur sur matériel VAX et Operating System VMS

Areva NP (Areva) - Responsable salle Informatique (Informatique) - PARIS LA DEFENSE Responsable de la salle Informatique (Adjoint au Directeur Informatique)

VALID - Responsable Technico-Commercial (Informatique) - Velizy villacoublay Responsable d’une équipe de 5 Ingénieurs. Présentation , Démonstration et « Benchmark » sur les produits EDA conçues et commercialisées par la société - Saisie, Simulation logique et analogique - Editeur et Placeur/Routeur de layout - Logiciel de développement ASIC

ALTERA - DIRECTEUR TECHNIQUE (Technique) - Velizy villacoublay Chargé de promouvoir les composants programmables d’Altera et les logiciels de développement dans les grands comptes.(IBM, Alcatel, Thomson, etc )

BACSTREET TECHNOLOGIES - DIRECTEUR COMMERCIAL (Informatique) - Paris Société de 8 Personnes : Techniques et Administratifs Commercialisation de produits EDA de sociétés Américaines + Vente de services en conception électronique et Formation des clients aux logiciels commercialisés. Model Technology (ModelSim – Simulation VHDL et Verilog)) Exemplar Logic (Leonardo – Synthèse FPGA et ASIC) Summit Design (VisualHdl – Saisie Graphique VHDL/Verilog)