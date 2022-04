Jean-Guy BRET

Nous avons créé CLARIS à 6 en 1998 et j'en suis le Président depuis le début. A l'origine consacrée à la CB, nous avons modifié les statuts début 2007 pour l'étendre à l'informatique et aux nouvelles technologies de communication.

Touché par le handicap, je suis parmi les membres fondateurs de cette association créée pour cordonner le TELETHON ici et mener des actions ponctuelles en faveur des personnes handicapées. J'en ai été l'heureux secrétaire durant 8 ans et j'en suis toujours membre.

Fondateur et président de l'association "Miss Nancy & Co" dédiée au monde artistique, a pour but d'encourager toute activité dans ce domaine et de reverser des fonds à des oeuvres caritatives. Ma plus grande alliée dans cette aventure : Nancy.