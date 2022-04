Pontault combault

mon professeur de trompette MR MAZEAU, des souvenirs de l' orchestre MR BURNEL ( à l'époque chef de pupitre )pere et fils, ORTEGA evelyne, son papa, et son mari. UN REGRET: resider à toulouse et ne plus pouvoir jouer avec l' orchestre parce qu'ils m'ont tout apris, merci à eux, j' avais alors 13 ans !!! j'ai commencé au clairon, continué à la trompette et je continue !