Jean Jacques BUKASA

Montegnee

Je suis en train de chercher mes ami de longue date que je n'ai pas vu depuis 45 ans. Je connaissais mon ecole sous le nom de l'Ecole Communale de Montegnee et je ne sais si c'etait le nom officiel. Lorsque j'ai quitte, mon professeur etait Mr. Jansens et certains de mes collegues etaient: Ritella (mon voisin de banc), Cretin, Donnay, Marc Van Der Zippen, Meurice, etc..