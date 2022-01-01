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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE LASSERON- Tourcoing 1965 - 1975
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Collège Sévigné- Roubaix 1968 - 1978
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INSTITUT TURGOT- Roubaix 1974 - 1977
Parcours entreprise
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JEUX CAFE - REPARATEUR JEUX CAFE (FLIPPER, JEUX VIDEO, BILLARD (Technique)- Roubaix
RÉPARATIONS DE TOUTES SORTE DE JEUX VIDÉO ET FLIPPER + CHANGEMENT TAPIS POUR BILLARD ET RAMASSAGE CAISSE + COMPTABILITÉ1974 - 1975
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Losfeld Distribution - PREPARATEUR DE COMMANDES (Production)- Roubaix
ENTRETIEN FABRICATION MIMOLETTE PENDANT 1 AN PUIS PRÉPARATEUR DE COMMANDE1975 - 1980
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CARONET - LAVEUR DE VITRES (Production)- Tourcoing
LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEUR SUR LES IMMEUBLES ET BÂTIMENTS D'ENTREPRISES MAXIMUM EFFECTUER 23 ÉTAGES1981 - 1982
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BRASSERIE DELANNOY - MAGASINIER/LIVREUR (Production)- Bondues
LIVRAISON DE BOISSON DANS LES BISTROTS, ÉCOLES, ENTREPRISES? ETC...1982 - 1984
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BUTTEL - PATISSIER PUIS ELECTRO MECANIQUE (Production)- Tourcoing
ENTRER COMME PÂTISSIER PUIS DEVENU ELECTRO MÉCANICIEN DANS LA MÊME SOCIETE1984 - 1987
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PRATIC BURO - CHAUFFEUR LIVREUR MONTEUR BUREAU/CLOISON ALU HOYEZ (Production)- Roubaix
MONTAGE DE MOBILIER DE BUREAU ET POSE DE CLOISON ALU POUR CONSTRUCTION BUREAU ET LIVRAISON INFORMATIQUE1987 - 1999
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CPAM - AUXILIAIRE DE VIE (Autre)- Tourcoing
SOINS CONS TEND JOURS ET NUITS PERSONNE FORTEMENT HANDICAPE SUITE A UNE MALADIE IN CURABLE (MA FEMME)1999 - 2005
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CPAM - AUXILIAIRE DE VIE (Autre)- Perigueux
SOINS CONS TEND JOURS ET NUITS PERSONNE FORTEMENT HANDICAPE SUITE A UNE MALADIE IN CURABLE (MA FEMME)2005 - maintenant
Parcours militaire
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8e Régiment D'artillerie- Commercy
2 MOIS DE STAGE COMMANDO AU CAMPS DE MANOEUVRES DE CANJUERS EN PASSANT PAR LE CAMPS DISCIPLINAIRE DE LA VILLE ORANGE PUIS LE RESTE A COMMERCY BEAUCOUP DE TIR ARMES FSA, FM, PM, BAZOOKA + CHAR AMX 13 DE BONS SOUVENIRS1979 - 1980
A propos
Général
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Prénom Nom :Jean Jacques DANCETTE
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Vit à :
GRIGNOLS, France
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Né le :
11 sept. 1962 (60 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
BIENVENUE CHEZ LE NORDISTE QUI VIE MAINTENANT EN DORDOGNE
Profession :
AUXILIAIRE DE VIE
Situation familiale :
marié(e)