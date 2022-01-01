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Parcours

Parcours scolaire

Parcours entreprise

  • JEUX CAFE  - REPARATEUR JEUX CAFE (FLIPPER, JEUX VIDEO, BILLARD (Technique)

     -  Roubaix

    RÉPARATIONS DE TOUTES SORTE DE JEUX VIDÉO ET FLIPPER + CHANGEMENT TAPIS POUR BILLARD ET RAMASSAGE CAISSE + COMPTABILITÉ

    1974 - 1975

  • Losfeld Distribution  - PREPARATEUR DE COMMANDES (Production)

     -  Roubaix

    ENTRETIEN FABRICATION MIMOLETTE PENDANT 1 AN PUIS PRÉPARATEUR DE COMMANDE

    1975 - 1980

  • CARONET  - LAVEUR DE VITRES (Production)

     -  Tourcoing

    LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEUR SUR LES IMMEUBLES ET BÂTIMENTS D'ENTREPRISES MAXIMUM EFFECTUER 23 ÉTAGES

    1981 - 1982

  • BRASSERIE DELANNOY  - MAGASINIER/LIVREUR (Production)

     -  Bondues

    LIVRAISON DE BOISSON DANS LES BISTROTS, ÉCOLES, ENTREPRISES? ETC...

    1982 - 1984

  • BUTTEL  - PATISSIER PUIS ELECTRO MECANIQUE (Production)

     -  Tourcoing

    ENTRER COMME PÂTISSIER PUIS DEVENU ELECTRO MÉCANICIEN DANS LA MÊME SOCIETE

    1984 - 1987

  • PRATIC BURO  - CHAUFFEUR LIVREUR MONTEUR BUREAU/CLOISON ALU HOYEZ (Production)

     -  Roubaix

    MONTAGE DE MOBILIER DE BUREAU ET POSE DE CLOISON ALU POUR CONSTRUCTION BUREAU ET LIVRAISON INFORMATIQUE

    1987 - 1999

  • CPAM  - AUXILIAIRE DE VIE (Autre)

     -  Tourcoing

    SOINS CONS TEND JOURS ET NUITS PERSONNE FORTEMENT HANDICAPE SUITE A UNE MALADIE IN CURABLE (MA FEMME)

    1999 - 2005

  • CPAM  - AUXILIAIRE DE VIE (Autre)

     -  Perigueux

    SOINS CONS TEND JOURS ET NUITS PERSONNE FORTEMENT HANDICAPE SUITE A UNE MALADIE IN CURABLE (MA FEMME)

    2005 - maintenant

Parcours militaire

  • 8e Régiment D'artillerie

     -  Commercy

    2 MOIS DE STAGE COMMANDO AU CAMPS DE MANOEUVRES DE CANJUERS EN PASSANT PAR LE CAMPS DISCIPLINAIRE DE LA VILLE ORANGE PUIS LE RESTE A COMMERCY BEAUCOUP DE TIR ARMES FSA, FM, PM, BAZOOKA + CHAR AMX 13 DE BONS SOUVENIRS

    1979 - 1980

A propos

Général

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    BIENVENUE CHEZ LE NORDISTE QUI VIE MAINTENANT EN DORDOGNE

  • Profession :

    AUXILIAIRE DE VIE

  • Situation familiale :

    marié(e)

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Voitures

    Animaux

    Voyages