a quelques moi du service national,un ptit boulot,question de s en mettre un peu dans les fouilles...stoper net par un accident de la route 2 jour avant l incorporation,'armee ne s est montree que sous forme d'un 2eme "trois jour" medical.réformer,ma voie c est ouverte dans cette branche de personnel de chantier

Carling

le monde du levage et de la manutention,du montage de charpente et de la maintenance mecanique et industriel