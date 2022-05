L'oasis - Directeur informatique (Informatique) - Lyon Création d'un Cyberespace : étude de marché, recherche de partenaire financier, négociation du matériel et du contrat de maintenance, choix du FAI. Démarches commerciales : Rencontre avec les structures susceptibles d'être intéressée. Gestion et maintenance du parc informatique, et du réseau. Elaboration de parcours pédagogique autour du Web et des produits du Pack Office.

WEBCITY - Informaticien (Informatique) - Lyon Traffic Manager Publisher sur l'ensemble des 43 sites du réseau via l'AdServer Dart. Webmaster : Intégration de pages évènementielles en coordination avec graphistes et service informatique. Référenceur : Optimisation du référencement naturel sur les moteurs, et du positionnement sectoriel et/ou géo localisé sur les annuaires.

Euro RSCG (Havas) - Webmaster (Informatique) - LYON Gestion de projet / Webmastering : Planifier la communication numérique des événements sportifs internationaux de Peugeot : WRC, Roland Garros, Golf Pro-Am, Rugby. Effectuer les mises à jour rédactionnelles et graphiques du site corporate de Peugeot. Newsletter : Gestion des abonnés, intégration, envoi et reporting.

Rhone-alpes Tourisme - Webmaster (Informatique) - Charbonnieres les bains Mission de migration du contenu rédactionnel et graphique vers un CMS (Sténo). Choix et utilisation d'un Bug-Tracker afin de gérer les bugs de mise en production du CMS. Rédaction d'un tutorial de mise en ligne, modification et suppression des articles. Optimisation du référencement naturel. Gestion de la migration des 50 noms de domaine auprès d'un Registrar unqie ...

MEDIATRACK - Informaticien (Informatique) - Lyon Traffic Manager Advertiser : Trafficking de campagnes via Dart et Atlas : - Mise en ligne et suivi des campagnes et elaboration des bilans de campagnes et traitement des statistiques. Développement d'un extranet - plate-forme d'échanges de fichiers : - Etude fonctionnelle et technique, rédaction du cahier des charges. - Développement intégral en PHP, test et déploiement sur une plateforme IIS