Jean-Jacques HEITZ

Je viens de remettre la main sur ma photo de classe ! DEUX NOMS, le mien, le blondinet à lunettes du rang supérieur et la bonne fée, Madame Klughertz de la rue Kronthal ! UN DOUTE : l'adresse de l'école, rue du Renard ou rue du Sable ? La photo n'est d'aucune aide, on nous a déplacé devant une porte avec perron.

Strasbourg

Mme Wund, ma seule (et unique) maîtresse que j'ai, avec plaisir, croisé plus tard... Elle exerçait dans le monde médical ou paramédical consacré à l'enfance. Un peu plus tard, d'atroces souvenirs de brimades réservées aux alsacophones ! Des espèces de sadiques qui déroulaient le diktat des jacobins du ministère...