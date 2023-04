1956 a 1961: Profs: Lemeur (poumon d'acier), Faisan Mr (barbichette) et Mme (chapeaux) et le mauvais lait "Mendes-France" a boire a l'unisson a la fin de la classe

Vanves

-Sep 1966/Jun67 :2eme A4 (ouA3?) -Sep 1967/ Jun68: 1ere A4 (et surtout le beau printemps que fut Mai 68 !!) -Sep 1968/69.: Terminale A4 (A3?) -Juin 69: Bac Philo et Laureat de la Fondation Zellidja (au milieu des rues incendiees de Belfast et des alambics de Old Bushmill..) Profs: Lecorre(philo),Lucchini (hist-geo),Melle Lemoine(hist-geo), Giraud (hist-geo), Chambert(francais),Vu-Thien(maths)