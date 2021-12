Compiegne

contingent 75 / 10 affectation 58 RCT 02 MOIS et transfert au bureau central courrier et messages pendant 10 mois de décembre 1975 à septembre 1976 à ETAT MAJOR DE LA 8 ème DIVISION sous les ordres de l'adjudant LEPRINCE. Le bureau était situé à proximité des LT COLONEL KLEIN et GILLIS ( dernier directeur des essais nucléaires de MURUROA Pacifique. Le général de Division était Le Général MARTY.