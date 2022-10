Étudiant en philosophie, j'ai continué mes cours d'orgue classique avec Paul DELASTRE, organiste à La Rédemption à Lyon, qui m'a tout appris. Nous étions 3 ou 4 organistes à nous partager la charge des messes ou offices. Parallèlement, j'ai pris des cours de direction de choeur avec Christian WAGNER à Lyon et pris en charge une chanterie d'enfants.

Directeur du Conservatoire de musique pendant 25 ans. Ai participé au développement du Conservatoire de musique (créé en 1977) en ouvrant des classes d'instrument (orgue classique, chant classique, hautbois, guitare électrique, percussions, piano jazz, chant jazz, accordéon, entre autres) et en développant au maximum les musiques d'ensemble.

De 1989 à 1994 : détaché au Rectorat de Versailles, dans le service du SIGE (Service Informatique de Gestion) dans une équipe délocalisée au Lycée Toulouse-Lautrec (Vaucresson) pour faire de l'assistance logicielle informatique dans tous les collèges et lycées des Hauts-de-Seine. Collègues : Philippe BLONDEAU et Joëlle FORGET

Versailles

Pilote des 4 équipes d'assistance logicielle aux établissements scolaires de l'académie de Versailles (collèges et lycées), puis responsable de la diffusion logicielles aux établissements scolaires de l'académie (publics et privés), et "webmaster" de 2 sites de diffusion logicielle.