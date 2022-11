Jean-Luc BERVOET

classes de 2° et 1°

Le quesnoy

terminale philo (2 années) Nous étions trois frangins en terminale : Robert, Michel-Yves et Jean-Luc. Nous avons tous les trois commencé en Math Elem, Je suis allé en Philo au bout de 3 semaines et Michel-Yves en Sciences-Ex une ou deux semaines plus tard ... Il peut donc y avoir des petites confusions...