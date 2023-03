Jean-Luc BRUNET

Niort

Je fais parti de ces élèves qui ont "ouvert" le Collège de "Goise" en 1971 ! La route devant le collège n'existait même pas ! C'était un chemin caillouteux et boueux et les champs entouraient le collège ... Nous faisions cours au rez de chaussée et au premier étage uniquement car le reste était encore en construction.