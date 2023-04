Jean-Luc DAMAS

Groupe Jean-Jaurès, à Cuire le Haut, où j'ai fais ma maternelle et la primaire (instit. MM Baillet, Perret, Sorlin ....)

Caluire et cuire

Lyon

En 4e TI3, la grippe asiatique m'a contraint à m'absenter plusieurs mois ..., ne pouvant plus suivre et obligé de redoubler , j'ai préféré quitter,et , j'ai donc dû repasser le concours d'entrée a l'Ecole Technique Berliet... Un an auparavant j'avais été reçu 3ème du concourt , l'année suivante , 7ème !?....