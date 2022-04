Jean-Luc SOETEWEY

Evreux-djougou Coopération Plein Sud - Coordinateur du projet de chantier solidaire Grande Muraille Verte au Sénégal

Evreux

Ce projet est basé sur le volontariat et la solidarité. Chaque volontaire participera à l'édifice de la GMV en plantant des essences locales. Ce chantier permettra des échanges entre des jeunes de différents pays africains et d’Évreux et contribuera : à stopper l’avancée du désert, à la captation du CO2 par les végétaux , à la création d’emplois , à la sédentarisation des populations.