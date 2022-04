Jean-Marc BOUCHARD

Association qui regroupe des parents ayant perdu un enfant. Permet à des familles endeuillées de se retrouver , de s'épauler et de retrouver une vie la moins anormale possible.

Saint jean de braye

Président de l'association d'entraide pour les familles handicapés. Elle gère 2 structures pour des personnes handicapées mentales adultes et gère 19 logements pour les familles et pour des handicapés autonomes. Membre de la Commission consultative départementale des personnes handicapées et de la commission exécutive de la MDPH