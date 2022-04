Jean-Marc CROQUEZ

CADAQUES

J'ai pu constater que le film "Les Bronzés" est une réplique soft de ce que j'ai vécu durant ces huit mois comme GO. Mon souvenir le plus fort ? Etre réveillé chaque matin par le bruit des vagues battants les rochers en bas de ma case. J'y suis retourné 12 ans plus tard mais comme GM. Vers les années 2010, le village a été démoli. Il était construit dans un parc naturel protégé.