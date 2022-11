Jean Marc DELIGNE

IFACAP - Autre (Autre) - Seclin BTS en contrôle qualité controle non destructif

71 Ieme Regiment Du Genie - Militaire (Autre) - Oissel SERGENT INSTRUCTEUR AU PEG

SREM TECHNOLOGIES - Cadre commercial (Commercial) - La fleche Technico-commercial.Société spécialisée dans l’étude et la réalisation de machines standards et spéciales de contrôles non destructifs

EURALTECH - Cadre technique (Technique) - Les ulis Ingénieur d’affaires.Société spécialisée dans l’étude et la réalisation de machines standards et spéciales de contrôles non destructifs

CNDT (Cegelec) - Cadre technique (Technique) - BRETIGNY SUR ORGE Ingénieur commercial.Société spécialisée dans, la vente de matériels, la réalisation de machines standards et spéciales, de contrôles non destructifs. chargé de développer le département Magnétoscopie et ressuage