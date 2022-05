Jean-Marc FALBERT

Jacky Garel - Apprenti (Production)

Maurepas

J'étais apprenti dans cette petite entreprise de Serrurrerie, Ferronnerie, le Patron, Jacky, un gars sympa et énergique, qui travaillait dur pour le bien-être de son entreprise, moi, ce métier me plaisait, mais étant jeune et c.., je ne pensais pas à ma carrière professionnelle, et je le regrette, j'aimais taper le Métal, je m'en suis bien sorti car j'ai "un boulot" de plus qui me plait.