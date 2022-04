Jean-Marc SARTEEL

LYCEE GUSTAVE EIFFEL - Professeur de mathématiques (Autre)

Armentieres

J'ai enseigné dans les filières BTS suivantes : Physique, PAM = Productique des Alliages Moulés (Ex-Fonderie), Electronique, CPI = Conception de Produits Industriels, CIRA = Contrôle Industriel Régulation et Automatisme, IRIS = Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services, TPIL = Techniques Physiques pour l'Industrie et les Laboratoires