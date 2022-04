Thionville

Membre du C.A. Animateur (et guide pour certaines sorties) dans la catégorie volcanologie, tectonique des plaques et tremblement de terre (causes,origines et effets) Exposés sur le volcanisme et la tectonique des plaques. Je collectionne aussi et surtout les laves et les minéraux issus du volcanisme et dans le domaine de la paléontologie ainsi que les fossiles.