Jean-Michel MERIOT

brevet des eqipages avec le second maitre krawsik dur mais tres juste envers nous

brevet de specialite cuisinier avec le maitre chargros et le premier maitre veglia que des bons souvenirs

Marine Nationnale Paris 7 - Saman .toulon il d o beaudouvin bat cherb flonord (Autre)

Paris

affecte au saman puis sur le be ile d oleron puis chez l amiral tardy apres a cherbourg rochambaut et pour finir au carre des officiers sous mariniers flonord et qulques beaux tours en mer