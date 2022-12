Jean NoÃ«l CANION

Draguignan

(j'étais marié depuis 15 jours quand j'ai été appelé et de plus, mon épouse portait mon fils). J'ai été incorporé le 1 Avril 1973. J'ai fait mes classes comme "radio". J'ai terminé 2° sur 12. Comme il fallait 2 radios dans le BMPE, j'ai été retenu. Mais j'ai refusé afin de remonter sur Chalons sur Marne" et me rapprocher ainsi de mon épouse. Résultat de ce refus, j'ai terminé "2eme classe"