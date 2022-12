Jean-Noel GOUX

Je sortais de ENM de Gurcy et me familiarisais avec les installations d'une centrale thermique constituée de 4 tranches alimentées en charbon

Armée Française (Appelé) - Chef de bloc (Technique)

Atar

Coopérant militaire attaché à la société de production d'eau et d'électricité " MAURELEC" Basée à NOUAKCHOTT ( Mauritanie).4 équipes de quart se relayaient pour faire fonctionner l'usine. Un chef de quart pilotait l'équipe constituée de 2 Mauritaniens et de moi-même . L'objectif étant d'alimenter la Capitale en électricité et en eau potable.