Jean PENNARUN

POLICE NATIONALE - Policier (Autre)

Paris

7EME - 14EME - CGS - CIE CIRCULATION - GARDE BARRIERE ENPP - 13EME POUR SERVICE GENERAL. BRIGADE J2 (8 ANS) AVEC B/C VARLOT, BIER RAMEAUX, BIER FONTAINE JACKY ET BIER "LE GARENNE" PUIS ILOTIER (4 ANS) AVEC B/C SIGAUD CLAUDE ET Bier LEFOLL ET ENFIN BRIGADE DE NUIT (4 ANS). MUTE A PAU 64 EN MARS 1999