Jean PERINA

Regarnissage de machoires de freins, tourisme et poids lours, et rectifications des tambours de freins

La Redoute - Contremaître (Production)

ROUBAIX

Commencé comme manutentionnaire, finit 5 ans plus tard comme agent de maîtrise et licencié pour faute professionnelle trés grave et tentative de sabotage. 30 plus tard j'ai toujours pas compris. Merci à celui qui m'a licencié cela m'a permis de rebondir et progressé