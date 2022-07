Le havre

contingent 82.12, après 2 mois de classe au 71è RG de Oissel, je me retrouve au DTIMA. Que de bon souvenir, comme gradés, il y avait, le chef Miro, les autres je me souviens plus, ca va revenir.quelques appelés, Echaroux, et deschamps, qui conduisait un grue griffet, il travaille actuellement avec moi, j'était cariste, quai frissart, le déménagement à la pointe du hoc et le hangar 101...