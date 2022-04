Entré dans la promotion 33, j'ai d'abord suivi une formation d'ajusteur (CAP) avant d'être redirigé par ma hiérarchie vers l'Electronique. A cette époque nous restions 1 an à Saintes, puis 1 an à Rochefort (caserne Soubise) puis nous allions ensuite à la Base de Rochefort. Mais nous, nous sommes repartis 6 mois à Saintes après 6 mois à Soubise ! Depuis, les élèves restent 2 années à Saintes.

Formation à l'installation, à la maintenance et au dépannage du matériel radio à bord des avions. Je me suis spécialisé dans le matériel UHF.

Velizy villacoublay

Au sein du GLAM, puis du GAEL, j'avais en charge la maintenance et la réparation (en atelier et en piste) des appareils de radio du bord (avions de transports et hélicoptères), ainsi que des sondes radio altimètriques et des appareils ILS.