Jean-Pierre CREUX

Une fabuleuse période, une expérience et des amis inoubliables

France Télécom - Cadre technique (Technique)

QUIMPER

Une chance fantastique d'être le responsable d'une équipe d'experts fabuleuse. Nous étions chargés de démêler les cas les plus difficiles et d'assurer la formation de l'ensemble des techniciens client de Bretagne. Plus que des experts ils sont mes amis.