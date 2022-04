Crédit Lyonnais - Lcl - Employé administratif (Administratif)

LYON

Arrivé en Janvier 1973 rue de la République, "petit garçon" à l'agence centrale.... et ensuite les évolutions en TAC...TMR... Un passage au TMR Compensation (ex centre de production) puis le départ en UAC à Vaise et ensuite à LYON1/ENTREPRISES Cours Lafayette. Juin 2012 retour au 18 rue de la République. La boucle est bouclée... Retraité depuis le 1er Janvier 2017