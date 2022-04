Formation générale à Lyon , spécialisation "télécommunications" à Toulouse. Apprentissage du management "top - down" celui qui ne marche jamais, alors que si l'on prend la peine d'écouter les gens et de tenir compte de leurs remarques hé bien curieusement çà marche.

La période indéfinie... Suivi administratif et financier de marchés de commutation. Routinier, très routinier mais un travail nécessaire pour assurer la sécurité juridique et financière des contrats... surtout lorsqu'ils ont beaucoup de chiffres avant la virgule..

La période "Internationale" débute. Définition et mise en place du standart de valorisation des travaux dans la boucle locale et des instructions techniques correspondantes. Argentina para siempre será siempre Argentina. Un sueño de la memoria.

France Télécom - Chef de projet (Informatique)

LYON

La période "Informatique", last but not least... Création d'un infocentre. Et puis tout a une fin !