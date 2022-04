Jean-Pierre GABARD

Responsable Comptable de 2 sociétés du Groupe Jabil en France (Sites de Meung sur Loire et Brest) Secteurs de la sous-traitance électronique dans les domaine de l'industrie automobile (Valéo), de la téléphonie (Alcatel) et de l'informatique (IBM)

DUBUS INDUSTRIES - Directeur administratif et financier (Finance)

Malesherbes

Reponsable d'une équipe de 2 comptables , 1 responsable du personnel , 1 informaticien et d'un personne au standard. En charge de la gestion financière et fiscale des différentes sociétés du Groupe (120 personnes à Malesherbes (45) et 30 personnes à La Chapelle sur Erdre (44)) Secteur : Fabrication des Machines outils pour le secteur des Fabricants de Fenêtres PVC, Alu et Bois