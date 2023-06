Jean-Pierre GEHIN

Faisabilité des styles intérieurs et extérieurs au "Style Avancé"

IFEPEMIS - Programmeur & Formateur (Informatique)

Le caire

Développement d'un système d'arabisation des chaines de caractères en mode graphique et conception de logiciels bilingues français/arabe (TurboC++). Formation de cadres égyptiens aux langages C, Pascal, Basic, MSDOS, Cobol, ... et aux logiciels