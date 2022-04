Jean Pierre GUINET

THOMSON LGT - TECHNICIEN DE PLATEFORME (Technique)

Conflans sainte honorine

BJR A TOUS ; J’ai commander avec Jean Porcher a Chatou et ensuite Plateforme avec Jean Luc Pasquier et Maurice ! Ensuite Conflans-Sainte-Honorine ou tout a commander a deconner ! Plateforme d’essais et ensuite bureau d’études avec Michel TING et Michel Najman et le Boss Claude Cluniat