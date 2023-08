J'ai fait 6ème et 5ème classique au collège puis je suis parti à Paul Duez à Cambrai. Je ne suis pas resté suffisamment au collège pour avoir des souvenirs bien ancrés. Quelques noms de prof, Créty en latin, Perrot en français, Gabet en histoire, Dillies en maths, Drubay et Hutin en anglais, Corrion en EP ...

Cambrai

Je suis entré en 4ème technique et je suis resté jusqu'en 1ère technique pour obtenir un BEI élec. Les noms de mes professeurs principaux:Gaudin en français,Dubart et Legrand en méca et en dessin, Vaillant en physique élec, Stubert en maths, Wattelet en techno et en atelier. Que des bons souvenirs !